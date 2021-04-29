Число участников «Диктанта Победы» может достигнуть полутора миллионов

Число участников акции «Диктант Победы» может достигнуть в 2021 году полутора миллионов человек. Такое предположение сделал заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Не хотим какие-то цифры загадывать, но мысленно поставили для себя уровень в полтора миллиона человек», — сказал он во время открытия центральной площадки «Диктанта Победы» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

По словам Хинштейна, в Дальневосточном федеральном округе к «Диктанту Победы» присоединились 60 тысяч человек.

Одна из основных целей «Диктанта Победы» — сохранение исторической памяти, при этом интерес к акции растет с каждым годом, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Диктант Победы" проводится в третий раз. Он собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей, убеждений. Всех их объединяет одно — неравнодушие к прошлому нашей страны, к истории Великой Отечественной войны. Мы стремимся отдать дань поколению победителей, ветеранам, принять участие в большом и очень хорошем проекте, — подчеркнул Медведев.

Акция дает возможность осознать свое место в ленте истории, а также ощутить сопричастность с участниками Великой Отечественной войны, добавил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«На сотнях площадок в нашей стране и за рубежом собрались самые разные люди, чтобы не только проверить свои знания о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войны, а главное — отдать дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам — всему поколению победителей», — считает глава СВР.



«Наверное, сейчас особенно важно знать историю. Когда ты знаешь, что происходило в годы Великой Отечественной войны, ты никогда не захочешь её повторения. Поэтому возрастает роль акции „Диктант Победы“. И очень важно, что в проекте с каждым годом принимают участие все больше людей из разных стран мира. Ну, а наши добровольцы всегда готовы помочь в организации не только в России, но и за рубежом», — подытожила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» проходит на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. В его проведении помогают более 26 000 активистов движения «Волонтеры Победы». Принять участие в акции можно и онлайн — на сайте диктантпобеды. рф или в приложении акции. Победители будут определены к 24 июня.