Вынесен приговор блогеру, в эфире у которого умерла девушка

Блогер Станислав Решетняк (Reeflay), в квартире которого в Подмосковье умерла девушка во время стрима, был приговорен к шести годам лишения свободы.

Такое решение вынес Раменский суд Подмосковья.

«Суд назначил Решетняку наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Решетняка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Судом установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года в арендуемом частном доме Решетняк в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой. В результате возникшей ссоры молодой человек стал избивать девушку руками по голове и телу, из-за чего она схватилась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав онлайн-трансляцию. Решетняку это не понравилось и он, в очередной раз избив подругу, выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Вновь включив стрим, он сообщил зрителям о недостойном поведении девушки и, только по их просьбе показать потерпевшую в прямом эфире, открыл бойлерную, где обнаружил ее без сознания.

Девушка умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы, пишет агентство.

Как сообщал ранее «Ридус», погибла беременная подруга блогера — 28-летняя Валентина Григорьева. Когда блогер понял, что девушка мертва, он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. При этом Reeflay не прекращал онлайн-трансляцию даже после прибытия медиков и полиции. Он предположил, что Григорьева стала жертвой передозировки наркотиков. По его словам, он запрещал своей девушке употреблять вещества у него дома, но в тот день она нарушила правило, и за это он выгнал Валентину. Кстати, у самого Reeflay после инцидента в крови нашли мефедрон.