Звезды рок-музыки оценили новое место проведения фестиваля «Нашествие»

В нынешнем году музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове.

Как сообщили «Радиоточке НСН» в оргкомитете фестиваля, с приходом «Нашествия» Московская область станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России.

«Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля», — заявили в оргкомитете.

По словам управляющего фестивалем Евгении Киселевой, «Нашествие» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года пандемии.

Фестиваль "Нашествие". © Александр Рюмин/ТАСС

Переезду «Нашествия» в Серпухов обрадовался лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. «На самом деле, очень непросто найти поле для такого фестиваля, чтобы оно было обеспечено и электричеством, и подъездами, и парковками, и не мешало людям, которые живут вокруг», — сказал он в интервью изданию. Он также отметил профессионализм организаторов и их большой опыт. Макаревич добавил, что наконец-то появится возможность послушать живую музыку в том виде, в котором ее следует слушать.

В свою очередь лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев выразил свое убеждение в том, что новое место проведения фестиваля понравится москвичам, так как для них он станет ближе. «Даты тоже симпатичные и даже привычные для «Нашествия», — отметил он. Кортнев также пообещал, что «Несчастный случай» обязательно туда приедет.

В последние годы фестиваль проводился в Большом Завидово Тверской области. В 2020 году он был отменен из-за пандемии коронавируса.