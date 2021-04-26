Рекордно низкое число зрителей посмотрело церемонию вручения «Оскара» по ТВ

Трансляция 93-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» установила антирекорд.

На американском телеканале ABC ее посмотрели 9,8 млн человек, что является самым низким показателем за всю историю.

Таким образом, было превзойдено худшее достижение, зафиксированное в прошлом году. Тогда церемония привлекла внимание 23,6 млн телезрителей.

Нынешний показатель оказался ниже прошлогоднего на 58%, сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Для сравнения семь лет назад церемонию вручения «Оскара» посмотрели более 40 миллионов телезрителей.

Премия Оскар © Pixabay.com

В нынешнем году антирекорд установила и церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». На канале CBS ее посмотрели лишь 8,8 млн человек.

Как писал ранее «Ридус», в этом году триумфатором «оскаровской» церемонии стала драма «Земля кочевников», которая была удостоена наград за лучший фильм, лучшую режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд).