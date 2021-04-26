В Госдуме намерены упростить правила въезда иностранцев в Россию

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий послабления для въезда иностранных граждан на территорию РФ.

Данная инициатива принадлежит группе депутатов от фракции «Единая Россия», считающих, что разрешение на въезд можно, в частности, выдавать по семейным обстоятельствам.

В документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, предлагается усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Отмечается, что при принятии решений о запрете въезда в РФ миграционные органы должны учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений.

В настоящее время решения о запрете въезда иностранцев в Россию зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений, отмечают авторы законопроекта. В результате иностранные граждане или лица без гражданства покидают территорию РФ на срок от 1 до 10 лет.

Трудовые мигранты. © Владимир Гердо/ТАСС

«В такой ситуации, происходит нарушение семейных прав иностранного гражданина или лица без гражданства и членов его семьи, поскольку дети в разлуке со своим родителем … лишаются права на постоянное воспитание и общение с этим родителем», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, он обеспечит «охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории РФ со своими близкими родственниками — гражданами РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды».

Депутаты полагают, что принятие законопроекта позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов, которых, по данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, было выдворено из России в 2019 году свыше 800 тысяч.

Как писал ранее «Ридус», заместитель главы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, живущими в России. Если они не покинут территорию государства в ближайшее время, их выдворят, а границы закроют.

Указами президента оставшимся в РФ иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в стране.