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Россия объявила о высылке украинского дипломата

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Здание Украинского посольства в РФ. © Google maps

Здание Украинского посольства в РФ. © Google maps

Сотрудник посольства Украины в РФ объявлен персоной нон грата.

В МИД РФ объяснили, что такие меры приняты в связи с недружественными действиями украинской стороны, которая недавно выслала из страны российского дипломата.

В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что решение о высылке украинского дипломата принято на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Указанный сотрудник украинской дипмиссии обязан покинуть Россию до конца апреля.

Напомним, старший дипломат посольства РФ в Киеве Евгений Черников был выслан из Украины 21 апреля в ответ на высылку из России украинского консула Александра Сосонюка, который был задержан 16 апреля сотрудниками ФСБ при получении от гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. В результате ему было предписано покинуть Россию в течение ближайших 72 часов. ФСБ опубликовала видео задержания Сосонюка в кафе в момент получения электронного устройства.

В МИД Украины заявили о нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года.

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