Первый за год рейс в Черногорию отменили перед посадкой

В аэропорту Домодедово перед посадкой отменили первый за год рейс Москва — Тиват.

Позже выяснилось, что МИД РФ не дал разрешения на полеты в эту страну.

По словам пассажиров — клиентов авиакомпании «Уральские авиалинии», проблемы начались уже во время регистрации. У них потребовали ПЦР-тесты на коронавирус, хотя ранее власти Черногории пообещали пускать российских туристов без тестов. В результате многим пришлось проходить экспресс-исследование прямо в аэропорту.

Уже после регистрации, когда был принят багаж и даже подан автобус для посадки, вдруг объявили об отмене рейса.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали «Подъёму», что об отмене ПЦР-тестов для российских граждан, вылетающих в Черногорию, они ничего не знают, поскольку в авиакомпанию не поступало официальных документов, подтверждающих такое решение.

«Рейс был отменен в связи с тем, что авиакомпания не получила разрешения от МИДа РФ на полеты», — заявили в пресс-службе изданию, уточнив, что полеты отменены с 26 апреля по 24 мая. Деньги пассажирам за билеты обещали вернуть.

По информации Telegram-канала Readovka, пассажирам пришлось заплатить по 3500 рублей за экспресс-тесты, которые в итоге не понадобились. Деньги за них им точно не вернут.

Напомним, министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спаич анонсировал снятие всех ограничений в предстоящем туристическом сезоне для граждан ряда стран, в том числе России.



Ранее стало известно, что привитые «Спутником V» россияне смогут прилетать на Кипр без теста на COVID-19 с 10 мая, когда на острове завершится действие двухнедельного локдауна.