Российские военкоры узнали правду о взрыве танкера у берегов Сирии

На борту нефтяного танкера Wisdom, находящегося вблизи сирийского порта Банияс в провинции Тартус на северо-западе страны, произошел взрыв.

Зарубежные СМИ поспешили сообщить о том, что якобы со стороны Ливана израильский боевой беспилотник нанес удар по судну, которое было отправлено Ираном для помощи сирийцам.

В новостях также сообщалось о жертвах в результате взрыва.

Некоторые недобросовестные издания даже стали публиковать статьи с заголовками «Российский конвой не уберег?», утверждая при этом, что «атака танкера — это прямой вызов России», чьи «военные корабли занимаются сопровождением иранских нефтетанкеров и других грузовых судов для прорыва осады Сирии Соединенными Штатами и странами ЕС».

Военкорам «Русской Весны» на месте удалось выяснить, что же произошло на самом деле.

В итоге оказалось, что атака беспилотных летательных аппаратов полностью исключена, так как возгорание произошло внутри судна. Достоверно известно, что 24 апреля в сирийском порту Банияс в средней части палубы иранского танкера Wisdom, который ходит под флагом Панамы, произошел взрыв из-за короткого замыкания в судовой электросети. В результате возник пожар, но никаких жертв нет.

Командующий группировкой российских войск в Сирии выделил для тушения пожара вертолет МИ-8 с водосливным устройством ВСУ-5. В результате на очаг возгорания было сброшено в общей сложности 5 тонн воды. В тот же день в 18:00 пожар потушили. Угроза разлива ГСМ в море была предотвращена.