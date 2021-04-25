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Названы лауреаты кинопремии «Ника»

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Церемония вручения премии "Ника" © Гавриил Григоров/ТАСС

Церемония вручения премии "Ника" © Гавриил Григоров/ТАСС

В Москве состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» по итогам 2019 и 2020 годов.

В прошлом году ее отменили из-за пандемии коронавируса.

Лучшим фильмом была признана черно-белая драма «Француз», действие которой разворачивается в столице в 1950-х годах.

Постановщик этой картины Андрей Смирнов был удостоен награды за лучшую режиссуру.

Режиссер Андрей Смирнов © Гавриил Григоров/ТАСС

Режиссер Андрей Смирнов © Гавриил Григоров/ТАСС

«Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино. Это огромная честь», — приводит ТАСС его слова благодарности.

В центре сюжета фильма — история выпускника парижского педагогического университета, приехавшего на стажировку в МГУ и стремящегося найти своего отца — бывшего офицера Белой армии.

«Ника» вручается с 1988 года. Победители определяют тайным голосованием члены Академии кинематографических искусств.

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