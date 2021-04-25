Названы лауреаты кинопремии «Ника»
- 25 апреля 2021, 22:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» по итогам 2019 и 2020 годов.
В прошлом году ее отменили из-за пандемии коронавируса.
Лучшим фильмом была признана черно-белая драма «Француз», действие которой разворачивается в столице в 1950-х годах.
Постановщик этой картины Андрей Смирнов был удостоен награды за лучшую режиссуру.
«Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино. Это огромная честь», — приводит ТАСС его слова благодарности.
В центре сюжета фильма — история выпускника парижского педагогического университета, приехавшего на стажировку в МГУ и стремящегося найти своего отца — бывшего офицера Белой армии.
«Ника» вручается с 1988 года. Победители определяют тайным голосованием члены Академии кинематографических искусств.
Войти через социальные сети: