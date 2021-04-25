Гинцбург спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что пандемия COVID-19 может завершиться в России уже осенью нынешнего года.

Об этом он заявил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Гинцбург уточнил, что, вероятнее всего, окончание пандемии следует ожидать в ноябре.

Как отмечает ФАН, на тот же вопрос ответила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Хотя она и не назвала конкретного срока, при этом, по ее словам, пандемия завершится, когда удастся достигнуть коллективного иммунитета.

Татьяна Голикова © kremlin.ru

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются. Он также рассказал, что данные о количестве привитых от COVID-19 россиян будут публиковаться на сайте стопкоронавирус. рф. Минздрав РФ планирует уже со следующей недели публиковать этих данные, подчеркнул глава ведомства.

Голикова отметила, что первым компонентом привиты более 11,1 миллиона россиян, а оба компонента получили 6,8 миллиона граждан РФ.

По последним данным, за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 в России составило 8780.

Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса может завершиться в России к августу.

В декабре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что пандемия может закончиться весной 2021 года или даже раньше.

