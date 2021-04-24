Рухнувший в Екатеринбурге пешеходный мост парализовал движение

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге рухнул пешеходный мост.

Он полностью перекрыл проезжую часть, в результате чего автомобилям приходится разворачиваться.

Как сообщает «РЕН ТВ», на данном участке дороги образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет, отмечает телеканал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что трасса полностью перекрыта упавшим мостом. Движение парализовано.

«Сотрудники ГИБДД организовали движение транспортных потоков в объезд», — сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что обрушение произошло в районе 46-го километра Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Горелых рассказал, что грузовик MAN с тралом-полуприцепом перевозил некрупный негабаритный груз в виде оборудования для обработки и сортировки камней. Согласно одной из версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего подброшенный вверх груз задел верхнюю часть сооружения и привел к его обрушению.

По его словам, в результате на трассе образовалась пятикилометровая пробка. Она была бы в разы больше, если бы это ЧП произошло не в ночное время и не в выходной день.

В настоящее время к месту происшествия направлены два пятидесятитонных крана, с помощью которых конструкцию попытаются сдвинуть с проезжей части.

У водителя грузовика, уроженца Татарстана, признаков опьянения не обнаружено. По предварительным данным, владельцы груза в момент аварии находились в машине, но после случившегося исчезли. «Их разыскивают для того, чтобы проверить наличие специального разрешения на перевозку негабаритного груза», — пояснил Горелых агентству.