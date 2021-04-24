В Удмуртии многодетную семью лишают единственного жилья

Многодетную семью, проживающую в удмуртском селе Каменное, собираются выселить из собственного дома.

Оказалось, что землю, на которой он находится, продали на аукционе, а жильцов в известность не поставили.

Эту жилплощадь Раиса Четкарева получила еще в 1993 году за работу в школе. С тех пор ее семья разрослась, и теперь в доме проживают уже 12 человек: Четкаревы, Филипповы (дочь Раисы с детьми) и родственники.

Когда объявили приватизацию, Раиса Демидовна пошла оформлять дом в собственность, имея на руках документ о регистрации и техпаспорт дома. Однако она получила отказ.

Семь лет назад начались проблемы. К семье пожаловал мужчина, представившийся новым хозяином участка. В доказательство он показал документы о покупке этой земли на аукционе за 500 тысяч рублей. При этом он предложил жильцам выкупить у него землю за 2 миллиона рублей. Такая сумма оказалась для семьи неподъемной.

Как сообщает Mash, имеющиеся у домочадцев документы признали недействительными, потому что архивы уничтожили, а в госорганах подтверждений не сохранилось.

Кроме того, 8 апреля состоялся суд, о котором их никто не предупредил. В отсутствии членов семьи суд вынес решение о выселении без права получения другого жилья. Жаловаться им некуда, местные власти создавшуюся ситуацию никак не комментируют, пишет паблик.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что обанкротившийся трест «Мосэлектротягстрой», некогда владевший недвижимостью, весь второй этаж сталинского дома, где разворачивается конфликт, планирует выселять в никуда. Несмотря на то, что бывшие сотрудники компании, имеющие на руках бессрочные договоры, могут проживать в муниципальном жилье без срока ограничения.

