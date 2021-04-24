В Италии назвали Навального бессмысленным и затратным проектом Запада

Блогер Алексей Навальный — это бессмысленный проект Запада, на поддержание которого тратится масса времени, сил и ресурсов. Такое мнение высказал итальянский журналист, заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле.

«Западные страны полностью его поддержали: ввели санкции против Москвы, оказали информационную поддержку и помогли организовать акции протеста в России. И в итоге все оказалось напрасно. Очевидно, Запад поддержал Навального, чтобы усилить геополитическое давление на Россию. Но он до сих пор не осознал, насколько это бесполезно. Россия уже пережила санкции 2014 года, а в последних протестах участвовало менее 1% населения РФ», — пишет Верноле.



Мировая история должна была научить Европу тому, что Россия становится только сильнее, если на нее долго давить, отметил журналист.

Нужна ли Европе вся эта борьба с Россией? Мне кажется, это никому не нужно. От этого проигрывают экономики наших стран, в первую очередь Италии. Россия способна выдержать наше давление. Так не лучше ли начать улучшать отношения с Россией? Геополитическая ситуация и без того очень сложная, и наши страны должны объединяться, а не противостоять друг другу, — заявил Стефано Верноле.

Он предупредил страны Запада, что «русские не потерпят давления на свое государство».

«Каждый раз, навязывая им „западные ценности“, публично и массово поощряя некоторых политиков, мы повторяем одну и ту же ошибку и получаем обратный эффект», — заключил журналист.