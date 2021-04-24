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В Италии назвали Навального бессмысленным и затратным проектом Запада

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Алексей Навальный © Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Навальный © Владимир Гердо/ТАСС

Блогер Алексей Навальный — это бессмысленный проект Запада, на поддержание которого тратится масса времени, сил и ресурсов. Такое мнение высказал итальянский журналист, заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле.

«Западные страны полностью его поддержали: ввели санкции против Москвы, оказали информационную поддержку и помогли организовать акции протеста в России. И в итоге все оказалось напрасно. Очевидно, Запад поддержал Навального, чтобы усилить геополитическое давление на Россию. Но он до сих пор не осознал, насколько это бесполезно. Россия уже пережила санкции 2014 года, а в последних протестах участвовало менее 1% населения РФ», — пишет Верноле.

Мировая история должна была научить Европу тому, что Россия становится только сильнее, если на нее долго давить, отметил журналист.

Нужна ли Европе вся эта борьба с Россией? Мне кажется, это никому не нужно. От этого проигрывают экономики наших стран, в первую очередь Италии. Россия способна выдержать наше давление. Так не лучше ли начать улучшать отношения с Россией? Геополитическая ситуация и без того очень сложная, и наши страны должны объединяться, а не противостоять друг другу, — заявил Стефано Верноле.

Он предупредил страны Запада, что «русские не потерпят давления на свое государство».

«Каждый раз, навязывая им „западные ценности“, публично и массово поощряя некоторых политиков, мы повторяем одну и ту же ошибку и получаем обратный эффект», — заключил журналист.

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Комментарии (1)

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    Оценщиксегодня, 17:40

    ...какой-то продажный газетный цыган будет называть нам здесь Навального - "проектом"... Навальный это ГЕРОЙ современной РОССИИ, который положил жизнь свою и здоровье ради освещения коррупционных схем и связей в самых ВЫСШИХ кругах "паразитариума",,, ОН и только ОН пока это делает ! ... и НЕ НАДО называть стадо сырьевых магнатов, сидящих сейчас во Власти - "русскими" терпилами... ОНИ такие же РУССКИЕ, как какая-то италийская берлусконя,,, насквозь коррумпированная мразь,,, втихаря уничтожающая ВСЕ цивилизационные процессы... и Путин - РУССКИМ НЕ ПРЕЗИДЕНТ, а ставленник безмозглого разрушителя...

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