Лобков назвал «Дождь» мертвой сектой с «холодноглазым комсомольцем»

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил об отстранении его от эфира. По словам журналиста, причины такого решения разъяснены ему не были".

«Что-то не ладится там, где я работал более 10 лет. Там, где три проекта были свернуты с формулировкой: „Паша, привет! Я посмотрел заявку. К сожалению, боюсь, это не то, что сейчас вызовет большой отклик у нашей аудитории — мы видим, что наших зрителей интересуют новости и комментарии новостей“», — написал Павел Лобков в Facebook.

Журналист пришел к неутешительному для себя выводу, что «Дождь», к сожалению, умер, начались «поминки».

Нет больше живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой. Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи — нет и не будет вам свободы. Я стар и зол, — посетовал Лобков.

Пост Лобкова в Facebook прокомментировала генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. Она отметила, что своими словами Павел Лобков «сделал больно» не только ей, но и своей маме, а также большому количеству преданных зрителей.

«Не смейте шантажировать меня моей мамой, от слова никогда», — ответил на реплику Синдеевой Лобков.



Отметим, что Павел Лобков уже не в первый раз объявляет о своем уходе с «Дождя» из-за разногласий с руководством. В мае 2016 года он едва не уволился с телеканала, поскольку руководство «Дождя» начало привлекать сотрудников к продвижению платной подписки.