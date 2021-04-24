«Там психиатр нужен»: в Сети высмеяли прекращение голодовки Навальным

Блогер Алексей Навальный сообщил о прекращении голодовки, которую он объявил ранее в знак протеста, поскольку к нему якобы не допускали гражданских врачей. Свое решение Навальный объяснил тем, что медиков к нему все-таки допустили. Сейчас, по словам блогера, у него «берут различные анализы, проводят исследования».

В Сети решение Навального о прекращении голодовки расценивают как фарс. Аналогичного мнения интернет-пользователи придерживаются и в отношении самой голодовки, а также множественных заявлений о серьезных проблемах со здоровьем блогера.

«Я не ясновидящий — просто жалкое и пустое чучело, назначенное Западом на роль „главного оппозиционера“, очень предсказуемо», — написал в Telegram юрист Илья Ремесло.

«Навальный в своём сопливом посте, кроме заявления о выходе из „голодовки“, сообщил сторонникам, что ещё до митинга врачи у него были, анализы брали. Этим же врачам он доверяет. Но отправку людей на несанкционированную акцию под дубинки 21-го не отменил. Его партнёры, беглые шарлатаны Албуров, Жданов, Волков, Шаведдинов и Певчих тоже ничего не написали, а наоборот нагнетали сообщениями, что врачей нет, вот-вот Алекс умрет, срочно надо выходить в среду в день послания президента . Хочу ещё напомнить, что никто из ранее упомянутых персонажей не рассказал, что грозит простым донатерам после 27 числа, когда ФБК будет признан экстремистской организацией. И это не случайно — нужны новые „жертвы режима“, раз идея бросить наивных сторонников под дубинки не сработала», — добавил публицист Илиас Меркури.



«Навальный все-таки совершенно исключительный мерзавец. Он подтолкнул людей на нарушение закона об участии в несанкционированных акциях из-за того, что к нему якобы не допускают врачей. Однако врачи у Алекса до этого были дважды, а акцию никто не отменил. Полное презрение к собственным донатчикам. Для него они — зола», — высказался журналист Армен Гаспарян.



«Волков, Жданов, Певчих и Ко, сидящие за границей за спонсорский счет, откровенно бросили своих сторонников, они для них всегда были и будут пушечным мясом, которое можно напичкать бредом об „умирающем“ Навальном. И эти люди сами, своими руками, довели ФБК до признания экстремистской организацией», — сказал политолог Сергей Михеев.



Ранее в Сети высмеяли провал несанкционированных акций в поддержку Навального, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Соратник блогера Леонид Волков обещал вывести на улицы полмиллиона рассерженных граждан, однако на деле в митингах приняли участие всего около 20 тысяч активистов.

«Слился протест — слились и ожидания, что им можно воспользоваться. Навальный выходит из состояния голодовки — количество протестующих оказалось слишком малым», — резюмировал военный обозреватель Игорь Коротченко.