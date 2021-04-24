Володин призвал страны Запада остановить «скатывание мира в пропасть»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны Запада перестать вмешиваться во внутренние дела других государств, чтобы остановить «скатывание мира в пропасть».

Лучше займитесь правами своих граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы? — высказался Володин в своем аккаунте в Telegram.

Он отметил, что западным странам, в том числе Соединенным Штатам Америки и Великобритании, под силу остановить «этот ужас». Правда, для этого им нужно поступиться своими амбициями.

Также Володин напомнил о неуважительном отношении к российским журналистам в Конгрессе США.

«У нас в стране иностранные журналисты всегда участвуют в парламентских пулах, у них есть возможность у нас спросить. Но, извините, если бы госпожа Пелоси пригласила наш Sputnik или RT для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно», — добавил он.

