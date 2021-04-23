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Путин подписал указ о нерабочих днях в мае с сохранением зарплаты

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае 2021 года.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что такое решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса.

Согласно указу, нерабочие дни с сохранением зарплаты устанавливаются с 4 по 7 мая 2021 года включительно.

Таким образом, россиянам предоставили отдых с 1 по 10 мая.

Как писал ранее «Ридус», глава государства поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими и продлить выходные с 1 по 10 мая.

В своем обращении к президенту во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Попова заявила, что такое решение поможет снизить риск роста заболеваемости COVID-19. По ее словам, из-за разорванных майских каникул людям пришлось бы больше перемещаться на общественном транспорте — для поездок за город и возвращения домой.

Путин отметил, что к мнению специалистов необходимо прислушиваться, и одобрил инициативу.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речи о введении нового локдауна на майские праздники не идет, сообщает «360».

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