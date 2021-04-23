Ученый анонсировал российскую вакцину от COVID-19 в виде напитка

Российские ученые разработали вакцину от коронавируса в виде молочного напитка.

Технология производства этого препарата на основе бактерий позволяет выпускать до миллиарда доз в год.

Как рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин, в петербургском Институте экспериментальной медицины при участии научных институтов и вузов разработали уникальную вакцину.

Он отметил, что препарат создан на основе бактерий, которые благодаря генетическому вмешательству становятся носителями информации относительно вредоносного S-белка коронавируса. В итоге вакцина получается в виде кисломолочного напитка, который легко принимать внутрь, уточнил ученый.

«Важно понимать, что подобный подход может обеспечить уникальное масштабирование вакцин против коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова Чехонина, сказанные в ходе парламентского круглого стола «Развитие медицинской науки в РФ. Законодательное регулирование».

Вице-президент РАН обратил внимание, что если три зарегистрированные в РФ вакцины позволяют получать примерно 100—150 миллионов доз в год, то внедрение нового препарата позволяет масштабировать его производство до миллиарда доз вакцины в год. Его эффективность превышает, по предварительным данным, 60%, добавил Чехонин.

Российские ученые разработали уникальную вакцину от коронавируса. © pexels.com

Кроме того, разработанная вакцина способствует активному синтезу в организме иммуноглобулинов класса «А», которые обеспечивают мукозальный иммунитет, заключил академик.

Ранее стало известно, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил патент на вакцину в виде капель в нос. В настоящее время проводятся доклинические испытания этого препарата. Директор центра Александр Гинцбург убежден, что назальная вакцина от COVID-19 не будет вызывать побочных эффектов, как другие подобные препараты.

Как писал «Ридус», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о четвертой российской вакцине от коронавирусной инфекции. Ее разрабатывает петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева, подчиняющийся Минздраву.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (международное название «Спутник V», разработчик — Центр эпидемиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработчик — Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») и «КовиВак» (разработчик — Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова). Все три препарата двухкомпонентные и требуют введения двух доз с перерывом в две-три недели. Первые две вакцины — векторные, «чумаковская» — цельновирионная.