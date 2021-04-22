На акции против ограничительных мер в Берлине пострадали 29 полицейских

В ходе состоявшейся в Берлине демонстрации противников коронавирусных ограничений пострадали 29 сотрудников правоохранительных органов.

Один страж порядка был вынужден преждевременно закончить смену.

Как сообщили в городской полиции, задержан 231 демонстрант.

Акция была проведена в знак протеста против поправок к закону, которые позволяют властям Берлина вводить коронавирусные ограничения в обход полномочий федеральных земель. Противники таких мер считают это ударом по германскому федерализму.

По информации ТАСС, многие участники демонстрации, на которую 21 апреля собрались от 8 до 10 тысяч человек, не носили защитные маски, а некоторые манифестанты бросали в полицию бутылки и камни.

Ранее сообщалось, что полиция Марселя разогнала участников карнавала, который без согласия властей проводился в центре города. Его участники, не соблюдая «меры дистанцирования» и «масочный режим», веселились на фоне введения нового антикоронавирусного карантина. Полицейские для разгона людей в карнавальных костюмах применили слезоточивый газ.



С мерами против коронавируса не согласны во многих европейских странах. Активные противники карантина уже несколько месяцев воюют с полицией в Нидерландах.

