Союз потребителей РФ заявил о необходимости продуктовых банковских карт

Чтобы субсидировать приобретение отечественных продуктов питания, в России следует ввести специальные банковские карты для малоимущих граждан.

Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

По его словам, необходимо запустить проект Минпромторга, предложенный еще в 2014 году. Он подразумевает субсидирование наиболее бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов питания.

«По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — сообщили URA.RU в партии пенсионеров со ссылкой на Шелища.

Он считает, что в ассортимент должны войти 22 группы социально-значимых товаров, при этом табак и алкоголь в этом списке отсутствуют.

Продуктовые карты помогут малоимущим © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Такая программа позволит гражданам с доходами ниже прожиточного минимума улучшить свое питание, а также поддержать российских производителей, подчеркнул глава Союза потребителей.

Как отмечает издание, после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию партия пенсионеров решила подготовить проект вариантов урегулирования цен и обеспечения роста доходов граждан.

Ранее директор Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков заявил, что одним из способов борьбы с бедностью в России могли бы стать «продуктовые карточки». Сертификаты на получение определенных товаров из состава «минимальной потребительской корзины» позволят гарантировать, что выделенные средства пойдут на заявленные цели, считает он. По его словам, специалисты Российской академии наук разрабатывают программу «безусловного базового дохода», которая позволит решить проблемы «непреодолимой бедности», помочь малоимущим российским семьям и поднять их достаток до регионального прожиточного минимума.

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал отклонить законопроект о введении в России сертификатов, по которым граждане могли бы получать продукты в магазинах. Его также не поддержало российское правительство, Счетная палата и комитет Совета Федерации по социальной политике. Ряд замечаний по документу высказало Правовое управление аппарата Госдумы.

По мнению президента России Владимира Путина, в вопросе введения продовольственных сертификатов для малоимущих есть как плюсы, так и минусы. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями думских фракций.