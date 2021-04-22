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Москалькова переизбрана на должность уполномоченного по правам человека

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Госдума переизбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России. В эту должность госпожа Москалькова вступает во второй раз.

Эта работа выполняется очень эффективно в силу вашей компетенции профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах, — обратился к Татьяне Москальковой председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российский омбудсмен, в свою очередь, поблагодарила президента Владимира Путина и нижнюю палату парламента за оказываемое ей доверие. Москалькова отметила, что пять лет работы на посту уполномоченного позволили ей «увидеть зоны роста этого института», передает ТАСС.

Ранее Москалькова представила программу кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. В следующие пять лет она планирует расширить доступность института уполномоченного с помощью современных цифровых технологий, способствовать созданию дополнительных гарантий прав для отдельных групп граждан, которые не всегда могут защитить свои интересы, а также внедрить программу «права человека» для школьников и студентов.

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