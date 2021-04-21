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Путин: оплата больничного по уходу за ребенком составит 100% от заработка

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Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачиваться в полном объеме, вне зависимости от стажа работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Он отметил, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Это, по мнению президента, не совсем правильно, поскольку для молодых женщин такие выплаты получаются существенно ниже.

«Все законодательные решения по этому вопросу нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», — поручил президент.

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