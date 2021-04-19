В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа

При взрыве газа в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области пострадали три человека.

Они получили ожоги.

Под завалами могут находиться люди, в том числе младенец.

«Ожоги подучили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщает «РИА Новости», после взрыва в доме 2015 года постройки началось возгорание по всей площади, составляющей около 1200 кв. м.

По словам представителя экстренных служб, произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.

Глава региона Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жителям дома.

По рассказам очевидцев, взрыв был настолько мощный, что в соседних домах вылетели стекла и задрожали стены. Люди видели, как жильцы прыгают из горящих окон, чтобы спастись, пишет Mash.



Также стало известно, что один из пострадавших получил ожог лица и плеча, а также черепно-мозговую травму. У еще двоих сломан позвоночник.