Назван частный инвестор Северного дублера Кутузовского проспекта

Гражданский журналист «Ридуса», который публикуется на страницах нашего издания под ником loader-blog.livejournal.com, написал в своем материале «После возведения хорд: какие новые дороги помогут разгрузить улицы Москвы», что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта будет вестись исключительно за счет средств российской столицы.

«Москва рассчитывала на то, что на строительство Северного дублёра найдётся инвестор, но ожидания не оправдались. Похоже, что город будет сам строить эту трассу, которая планируется платной на части маршрута. Сейчас начато строительство развязки с Третьим транспортным кольцом рядом с Сити и моста через Москва-реку к району Фили», — указано в статье.



Данная информация оказалась недостоверной. Как выяснилось, частным инвестором строительства Северно дублера является АО «Новая концессионная компания».

Правительством города Москвы и АО «Новая концессионная компания» 23 декабря 2014 года заключено Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети — Северный дублёр Кутузовского проспекта — от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ», — говорится в письме АО «Новая концессионная компания», поступившем в редакцию «Ридуса».

АО «Новая концессионная компания» — дочернее предприятие АО «Главная дорога», которое было специально создано для реализации проекта по строительству и эксплуатации платной дороги «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь». «Главная дорога» владеет 82.08% уставного капитала НКК и 100% обыкновенных акций.

