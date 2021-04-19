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ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям с детьми до 7 лет

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© er.ru

© er.ru

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал инициативу председателя движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой о выплате родителям с детьми до семи лет больничных в полном объеме независимо от трудового стажа.

«Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», — заявил Андрей Турчак.

Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка, — добавила Буцкая.

Напомним, «Единая Россия» также занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это избавит от необходимости заново подтверждать свою многодетность при переезде в другой регион.

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Названа дата возобновления авиасообщения между Эстонией и Россией

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Вид из аэропорта © pixabay.com

Вид из аэропорта © pixabay.com

Эстония возобновляет авиасообщение с Россией с 25 апреля. Полеты будут осуществляться между Таллином и Москвой раз в неделю по воскресеньям, линию будет обслуживать «Аэрофлот».

В пресс-службе Таллинского аэропорта напомнили, что после прибытия в Эстонию будет необходимо провести десять дней на самоизоляции. Мера не распространяется для тех, кто прибыл в страну из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты.

Также въезд в страну без ограничений разрешен из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Тайланда, Руанды и Новой Зеландии.

Жители остальных стран, если они не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться на самоизоляции, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда.

В Эстонии они должны не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Если результаты обоих тестов отрицательные, человека досрочно освободят от десятидневной самоизоляции, сообщает ФАН.

Аэропорт.

Аэропорт.

© pixabay.com

В конце прошлого года в связи с появлением «британского» штамма коронавируса Израиль закрыл въезд для иностранцев. Вскоре аналогичное решение приняли Эстония, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Австрия, Финляндия, Швейцария, Хорватия, Чехия и Турция.

С 22 декабря 2020 года Россия объявила о временной приостановке авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемической обстановки в этой стране.

В середине апреля оперштаб рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию с 15 апреля до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты — поменять место отдыха либо перенести поездку.

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