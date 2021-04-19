ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям с детьми до 7 лет

Эстония возобновляет авиасообщение с Россией с 25 апреля. Полеты будут осуществляться между Таллином и Москвой раз в неделю по воскресеньям, линию будет обслуживать «Аэрофлот».

В пресс-службе Таллинского аэропорта напомнили, что после прибытия в Эстонию будет необходимо провести десять дней на самоизоляции. Мера не распространяется для тех, кто прибыл в страну из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты.

Также въезд в страну без ограничений разрешен из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Тайланда, Руанды и Новой Зеландии.

Жители остальных стран, если они не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться на самоизоляции, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда.

В Эстонии они должны не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Если результаты обоих тестов отрицательные, человека досрочно освободят от десятидневной самоизоляции, сообщает ФАН.

В конце прошлого года в связи с появлением «британского» штамма коронавируса Израиль закрыл въезд для иностранцев. Вскоре аналогичное решение приняли Эстония, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Австрия, Финляндия, Швейцария, Хорватия, Чехия и Турция.

С 22 декабря 2020 года Россия объявила о временной приостановке авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемической обстановки в этой стране.

В середине апреля оперштаб рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию с 15 апреля до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты — поменять место отдыха либо перенести поездку.