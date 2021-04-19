ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям с детьми до 7 лет
- 19 апреля 2021, 13:25
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал инициативу председателя движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой о выплате родителям с детьми до семи лет больничных в полном объеме независимо от трудового стажа.
«Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», — заявил Андрей Турчак.
Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка, — добавила Буцкая.
Напомним, «Единая Россия» также занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это избавит от необходимости заново подтверждать свою многодетность при переезде в другой регион.
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