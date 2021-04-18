В АТОР назвали критерии безопасности стран для путешествий

Лишившись возможности отправиться на отдых в Турцию, россияне вынуждены подыскивать безопасную альтернативу.

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин объяснил, какими критериями нужно руководствоваться, подбирая место отдыха за рубежом.

По его словам, безопасными странами для путешествий остаются те, где за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения.

«Сейчас открыта 31 страна мира», — уточнил он в беседе с URA.RU.

В свою очередь зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко считает, что каждому туристу нужно принимать самостоятельное решение, куда отправиться на отдых. «У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», — отметил он в интервью изданию.

Сейчас россияне могут поехать отдыхать в 31 страну мира © pixabay.com

Ранее в АТОР предположили, что Египет станет самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян на время ограничения авиасообщения с Турцией. Как рассказал «Ридусу» Дмитрий Горин, в ближайшее время возобновятся авиаперелеты в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Как заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, полуостров сможет принять у себя всех желающих отдохнуть во время майских праздников и летних отпусков. По его мнению, такой отдых будет гораздо качественнее и для оздоровления, и для расширения культурных границ по сравнению с турецкими курортами.