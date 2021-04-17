Фейки недели: танки РФ на украинском вокзале и банкоматы в храмах РПЦ

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Российские танки на украинском вокзале

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разоблачила фейк телеканала CNN о том, как Россия готовится к полномасштабному вторжению на Украину. В частности, указала Захарова, американские журналисты пытались выдать в одном из своих материалов украинские танки за российские.

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — заявила Мария Захарова.



После обращения Марии Захаровой CNN удалил фейковые изображения российских танков. Никакого комментария от редакции телеканала по поводу ошибки не поступало.

Банкомат в Троице-Сергиевой Лавре

В популярном паблике MDK был опубликован пост о наличии банкомата в Троице-Сергиевой Лавре. Одновременно в Сети появилась информация, что банкоматы якобы уже несколько лет устанавливаются в храмах Воронежской епархии.

Руководитель отдела Воронежской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Татьяна Меньшикова назвала все эти сообщения фейком. По ее словам, никаких банкоматов в помещениях храмов нет.



Слухи о банкоматах — это искажение новости о появлении в храмах платежных терминалов. Они используются для приема пожертвований в тех случаях, когда человек хочет пожертвовать средства со своей банковской карты. Это не банкоматы, там нет устройств приема или выдачи наличных денег, — рассказала Меньшикова в интервью ridus.ru.

Впрочем, источник «Ридуса» в Московской Патриархии считает, что ничего зазорного в установке банкомата на территории храма нет. Только устройство, по мнению нашего источника, должно располагаться вне богослужебного пространства.

Зверское убийство в Крыму

На этой неделе жителе Крыма шокировало опубликованное в соцсетях сообщение о зверском убийстве мужчины. Интернет-пользователи утверждали, что расчлененный труп несчастного нашли около школы в селе Вилино Бахчисарайского района. Свидетелями этого жуткого зрелища будто бы стали подростки.

В Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю данную информацию опровергли. По мнению правоохранителей, вброс о расчлененном трупе — дело рук администраторов паблика, которые таким образом пытались привлечь подписчиков.



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