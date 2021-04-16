В Пензе под суд пойдет чиновник, продававший места на закрытых кладбищах

По обвинению в получении взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах перед судом предстанет 38-летний начальник отдела департамента ЖКХ Пензы.

По данным следствия, он регулярно получал взятки от 10 работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах города в могилы ранее умерших родственников.

Причем решения принимались без необходимых в таких случаях документов.

«Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Чиновнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

Мужчину обвиняют в совершении 10 эпизодов, которые квалифицируются по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.