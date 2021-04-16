Юрист оценил идею об ограничении рекламы на площадках IT-гигантов

Россия может ограничить размещение рекламы на площадках зарубежных IT-корпораций, которые систематически нарушают национальное законодательство РФ в цифровой сфере. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Эта мера, в отличие от меры, связанной с блокировкой или ограничением доступа, не влияет на пользователя. Она влияет на экономику этой компании и, соответственно, на ее экономическую мотивацию выполнять наши законы», — заявил чиновник.

В Московском отделении Ассоциации юристов России отметили, что многомиллионные штрафы для IT-корпораций, предусмотренные за нарушение российских законов, зачастую оказываются бесполезными.

Интернет-гиганту зачастую выгоднее заплатить несколько миллионов рублей штрафа, чем обеспечивать соблюдение того или иного закона. Естественно, что подобное игнорирование законодательных норм требует соответствующей реакции государства. Поэтому Максут Шадаев выдвинул инициативу о возможном ограничении размещения рекламы на онлайн-площадках IT-корпораций, — подчеркнул член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Однако, по мнению эксперта, озвученная Шадаевым идея нуждается в тщательной проработке. «Пока не совсем ясно, как именно планируется контролировать размещение рекламы на площадках IT-гигантов российскими юрлицами. Кроме того, не очень понятно, какие последствия и для кого будут наступать, если, несмотря на введенный запрет, какое-то юридическое лицо все-таки разместит свою рекламу на иностранной платформе. Очевидно, что озвученная идея требует проработки», — заключил Казанцев.