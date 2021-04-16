Грудинин продолжает издеваться над жителями Совхоза имени Ленина

Экс-кандидат в президенты России от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин продолжает терроризировать жителей поселка Совхоз имени Ленина. В четверг, 15 апреля, нанятые Грудининым рабочие начали обносить забором Дом культуры и детское кафе «Дедушка Ау».

По словам хореографа ДК Розалин Филиной, бизнесмен таким образом пытается лишить муниципальные учреждения и кафе помещений.

Это уже не первый случай вопиющего поведения Грудинина. Буквально несколько недель назад его сотрудники незаконно вырвали силовой энергокабель и вынесли часть имущества из здания ДК. А во время празднования традиционного праздника Масленицы разгневанный коммерсант устроил на нашем празднике «битву тракторов». Мы для него словно бельмо на глазу — люди, напоминающие об уходящей эпохе «красного директора». Он борется с теми, кто говорит правду, не боится и готов отстаивать свои права. Люди, которых нельзя сломить и запугать — настоящая угроза для Павла Грудинина и его политических амбиций. Как только замаячили выборы в Государственную думу, его действия стали еще более ожесточёнными, — отметила Филина.

Здание Дома культуры было построено в 1971 году за счет предприятия, которое сейчас возглавляет Грудинин. В 90-е бизнесмен его приватизировал вместе с остальными объектами инфраструктуры — поликлиникой и дорогами. Позже руководство «Совхоза имени Ленина» сдавало эти объекты муниципальным властям на весьма выгодных для себя условиях.

Летом прошлого года Павел Грудинин заявил о расторжении договора аренды, а также распорядился выгнать детские кружки и секции, где занимаются более 600 подростков, на улицу. Руководство ДК обратилось в суд с иском об «устранении нарушений права», поскольку Дом культуры «занимает нежилые помещения правомерно на условиях бессрочной аренды». Суд встал на сторону заявителей.

По словам директора Дома культуры Николая Жукова, определение суда не выполняется. За этот год по приказу Павла Грудинина его подопечные врывались в здание Дома культуры более десятка раз. Ситуация со строительством забора — очередная провокация и наглядная демонстрация неуважения к законам России.



«Мне становится очень страшно за себя и свою семью. Как мы можем себя еще чувствовать? Какой-то директор бесцеремонно вмешивается в нашу жизнь, терроризируя и диктуя свои правила. Это зона отчуждения, где законы РФ не действуют. Поверив „красным“ пиарщикам, я покупал квартиру на территории „социального оптимизма“, а оказалось, что попал назад в будущее — в 90-е», — поделился Жуков.

Ранее группу компаний ФСК, а также ЗАО «Совхоз им. Ленина» обвинили в создании транспортного коллапса в трех километрах от МКАД.