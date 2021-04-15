По подозрению в получении взятки задержан чиновник из мэрии Москвы

Заместителя руководителя департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому задержали в центре Москвы.

Он подозревается в получении многомилионной взятки.

«Да, факт задержания подтверждаем», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ, но от дальнейших комментариев отказались.

По данным «РЕН ТВ», Кострому задержали при получении более 3 млн рублей. По словам источника телеканала, за эти деньги чиновник обещал «оформить» связанный с благоустройством контракт для начальника отдела Городского агентства по управлению инвестициями Москвы.

Задержание проводилось на Новом Арбате. Как стало известно Telegram-каналу Readovka, Кострому задержали с поличным при получении взятки в 4 миллиона рублей. Это должен был быть первый транш взятки за заключение контракта по благоустройству столицы.

Главой Городского агентства управления инвестициями Кострому назначил в 2014 году нынешний министр экономики Максим Решетников.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от основателя фармацевтической группы «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей. Деньги предназначались для следующей избирательной кампании.