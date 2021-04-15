Украинцам разрешили уходить в декретный отпуск

Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск.

На внеочередном заседании это решение поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

После подписания документа президентом Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

В настоящее время гражданин Украины может претендовать на декретный отпуск только в случае, если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

Согласно принятому закону, теперь родители ребенка уравниваются в правах. Воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может либо мать, либо отец.

На Украине решили уравнять в правах родителей ребенка © pexels.com

Кроме того, работодатель должен будет предоставить одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Также вводится одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, сообщает «РИА Новости».

Как писал ранее «Ридус», 27% опрошенных в России работающих мужей заявили, что «полностью готовы» взять декретный отпуск вместо супруги при необходимости. «Скорее согласны» с идеей мужского отпуска по уходу за ребенком 12% респондентов. Общая доля сторонников «мужского декрета» — 39% — осталась такой же, что и по данным опросов 2015 года.