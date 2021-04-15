В Госдуме предложили автоматизировать назначение пенсий

Чтобы сократить количество бумажной волокиты, с которой сейчас сталкиваются пожилые россияне, следовало бы автоматизировать назначение пенсий, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник.

По его словам, это может стать шагом к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина убрать бессмысленные процедуры в социальной сфере.

Напомним, глава государства призвал отказаться от бессмысленных требований, а также абсурдных норм и правил. Он уточнил, что в настоящее время имеются процедуры, которые изматывают население, откровенно унижают людей и демотивируют коллективы социальных учреждений, снижая эффективность и качество их труда.

Мельник убежден, что самое главное — убрать бюрократическую прослойку между гражданами и получением услуг, о чем и говорил президент. По мнению депутата, если гражданину положено, ему автоматически все это должно предоставляться, включая пенсии. «Надо идти в этот пенсионный отдел, просить, чтоб тебе просчитали. Все должно автоматически считаться», цитирует парламентария URA.RU. Он подчеркнул, что получение всех услуг должно быть удобным.

Депутаты призвали сделать получение всех услуг удобным.© Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев сообщил, что работать над поручением Путина предстоит как минимум двум министерствам — труда и экономического развития. Он выразил надежду, что эти ведомства проанализируют те бюрократические процедуры, которые приходится проходить при обращении за оказанием мер поддержки. «И возможно, с учетом внедрения цифровых технологий, многие вещи будут убраны и не нужно будет предоставлять различные справки, которые и так уже есть в различных информационных базах», — приводит слова депутата издание.

Ранее первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, каким способом россиянин может увеличить размер своей пенсии до суммы в 50 тысяч рублей