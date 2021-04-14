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Собянин рассказал, сколько Москва тратит на образование и здравоохранение

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Около 70% затрат бюджета Москвы приходится на образование, здравоохранение и соцзащиту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках семинара-совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ по социальным вопросам.

Вопросы, которые мы обсуждаем, охватывают большую часть нашей работы. 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере — это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны, — сказал Собянин.

По его словам, социальная сфера «очень тонкая», ее невозможно «настроить одним лишь приказом».

«Если спросите пациентов наших поликлиник, на что они жалуются, то, как правило, они жалуются не на то, что оборудования не хватает или специалистов, хотя это тоже проблема. Зачастую они говорят, что их просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее», — пояснил Сергей Собянин.

В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, главы регионов, руководители федеральных органов власти и ведущие эксперты, передает «РИА Новости».

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