Володин приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию по зданию нижней палаты парламента.

У посетителей виртуальной экскурсии будут эксклюзивные возможности. Во время обычной экскурсии зал пленарных заседаний можно посмотреть только с балкона, а некоторые места в Госдуме недоступны вовсе. Виртуально же вы сможете оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посетить зал Совета и посмотреть книги на полках в кабинетах лидеров фракций, — отметил Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Госдума стала постепенно возвращается к обычному формату работы, который был нарушен из-за пандемии коронавируса. Возобновили работу столовые и буфеты нижней палаты, открыт доступ для журналистов из думского пула и помощников депутатов.

Виртуальная экскурсия в Госдуму доступна по этой ссылке.