Володин приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию в Госдуму
- 13 апреля 2021, 11:10
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию по зданию нижней палаты парламента.
У посетителей виртуальной экскурсии будут эксклюзивные возможности. Во время обычной экскурсии зал пленарных заседаний можно посмотреть только с балкона, а некоторые места в Госдуме недоступны вовсе. Виртуально же вы сможете оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посетить зал Совета и посмотреть книги на полках в кабинетах лидеров фракций, — отметил Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Госдума стала постепенно возвращается к обычному формату работы, который был нарушен из-за пандемии коронавируса. Возобновили работу столовые и буфеты нижней палаты, открыт доступ для журналистов из думского пула и помощников депутатов.
Виртуальная экскурсия в Госдуму доступна по этой ссылке.
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