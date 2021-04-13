Индия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата.

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Фонд заключил соглашения с шестью крупнейшими фармацевтическими компаниями страны: Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma и Virchow Biotech. Ожидается, что в Индии будет произведено более 850 миллионов доз «Спутника V».

«Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований „Спутник V“ и локального производства вакцины. Российский препарат обладает эффективностью 91,6% и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным клинических исследований, опубликованным в ведущем медицинском журнале The Lancet», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.