Депутат предложил приравнять коррупционеров из сферы медицины к мародерам

Секретарь Центрального совета по здравоохранению Партии пенсионеров, депутат законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов предложил приравнять воровство денег, выделенных на медицину, к мародерству.

«Все, кто причастны к такого рода преступлениям, должны быть причислены к мародерам, потому что ситуация краховая. Стране нужно помогать. И наша программа ориентирована на то, что врач в России будет жить лучше, а медицина будет доступной каждому», — заявил политик на пресс-конференции по итогам Межрегионального форума «Медицина, доступная каждому».



Он отметил, что хищения и растраты происходят при недостаточном финансировании сферы здравоохранения. Расходы на медицину, по словам Фирстова, должны составлять не менее 5% от ВВП, однако в России такого не наблюдается.

Власти утверждают, что все врачи в России получают не менее 50 тысяч рублей, а это менее тысячи долларов, что не соответствует действительности. Многие врачи не имеют даже формальной возможности взять вторую ставку и получают порядка двадцати тысяч рублей в месяц. Это страшно, даже в Африке мы можем увидеть, что врачи получают в десятки раз большую заработную плату, — подчеркнул Степан Фирстов.

Подобная ситуация стала возможной из-за того, что страна, перейдя на «рыночные рельсы», забыла о врачах, уверен политик.

«Отвечающие за финансирование медицины даже до конца не понимают, чего они хотят. Конечно, исполнительная власть считает, что может разобраться во всем —и лечить, и строить, все у них получается. Но что мы видим, работая в законодательных органах власти, выезжая на места? Мы видим глубочайшие проблемы сельской медицины», — заключил секретарь Центрального совета по здравоохранению Партии пенсионеров.