Британские власти направили в Белфаст военных для борьбы с беспорядками
- 11 апреля 2021, 20:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столицу Северной Ирландии направлены британские военнослужащие и представители разведки.
Им предстоит помочь местным правоохранителям предотвратить столкновения между лоялистами и националистами.
Как сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники, военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию впервые за четыре года из-за эскалации насилия.
Это решение было принято после многочисленных столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских, пишет издание.
Более недели продолжались стычки групп лоялистов с полицией и националистами, а пик напряженности наступил на прошлой неделе в среду и четверг, когда хулиганы угнали и сожгли городской автобус, а также подожгли разделяющие районы города ворота.
В результате полиции пришлось впервые за шесть лет применить водомет.
В пятницу вечером две небольшие группы подростков закидали полицию камнями, бутылками, мусором, подожгли частный автомобиль и несколько мусорных баков.
По мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки подростков могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов, отмечает газета.
Координацией действий по выявлению лидеров группировок, причастных к насилию, будет заниматься рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии.
Лоялисты называли причинами столкновений в Белфасте недовольство условиями Brexit и отсутствие реакции властей на действия националистов, которые в нарушение коронавирусных ограничений провели многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки.
Однако местные жители считают, что лоялисты лишь маскируют этими поводами истинные причины беспорядков.
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