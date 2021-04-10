Эрдоган предложил поддержку в вопросе урегулирования в Донбассе

Анкара готова оказать необходимую поддержку в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

На пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он также выразил надежду, что тревожная эскалация очень скоро прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей.

«Мы считаем своей целью, чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества, и мы не хотим, чтобы напряженность в нашей общей географии нарастала», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

В ходе переговоров стороны признали, что их видение безопасности в Черноморском регионе совпадает.

Он добавил, что Анкара и Киев «договорились продолжать стратегическое партнерство». По словам Эрдогана, он надеется на достижение товарооборота между Турцией и Украиной в 10 миллиардов долларов. Президент Турции также пообещал обеспечить украинским туристам наивысший уровень безопасности на фоне пандемии благодаря вакцинации и системе сертификатов безопасности в гостиничной сфере.

Эрдоган также обратил внимание, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против третьей стороны.

Кроме того, Эрдоган подтвердил Зеленскому решение Турции не признавать «аннексию Крыма». «Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде „Крымской платформы“, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму», — приводит слова турецкого лидера «РИА Новости».