Фейки недели: новый дом Путина в Сочи и поборы в Саратове

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Футуристический дом Путина в Сочи

Архитектор из Сочи Роман Власов представил, в каком доме мог бы жить президент России Владимир Путин. Он сделал макет виллы и разместил его в Instagram. Дом получился похожим то ли на космический корабль, то ли на жилище какого-то супергероя из голливудского фильма.



Англоязычные интернет-пользователи шутки не поняли. Они решили, что вилла, придуманная Власовым, является настоящим домом российского президента. По соцсетям распространились посты с концертом Власова и подписями вроде Putin’s house in Sochi. Некоторые из них набрали сотни тысяч лайков.

Впрочем, западные СМИ усомнились в реальности футуристической виллы в Сочи. Так, издание Newsweek уточнило, что это просто трехмерный концептуальный дизайн. «Вместе с постом Власов использовал хэштеги #концепция и #дизайн, чтобы уточнить, что это не настоящее изображение», — написали в Newsweek.



Поборы в Саратове

В Telegram-каналах распространились слухи о том, что муниципальные власти закупают канцтовары для детских садов за счет средств, взятых из зарплат воспитателей. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Градоначальник заявил, что пожалуется на авторов вброса в Роскомнадзор и прокуратуру.

«Официально заявляю, что информация о снятии части финансирования с заработной платы воспитателей на нужды воспитанников — это фейк, который может привести к социальному напряжению среди жителей. Допустить это мы не можем и оставить безнаказанным тоже. Поручаю правовой службе подготовить обращение в Роскомнадзор и прокуратуру о привлечении авторов слухов к отвественности», — написал Михаил Исаев.



Проверка испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам

Фейком оказались также заметка Financial Times о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим нормам, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ подчеркнули, что ложные сообщения тиражируются с целью повлиять на объективность процедуры одобрения российского препарата.