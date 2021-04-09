«Прослойка»: Онищенко назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19

Среди жителей Москвы уже сформировалась «прослойка» из переболевших и сделавших прививку от коронавируса, считает депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его мнению, рост числа вакцинированных позволит создать барьер на пути распространения COVID-19.

Он отметил, что в настоящий момент примерно у трети москвичей наблюдаются антитела к коронавирусной инфекции.

«И вы видите, в Москве начинает затухать этот процесс, — цитирует Онищенко ФАН. — Это говорит косвенно о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает вот этот барьер».

Депутат добавил, что этот барьер еще не такой сильный, однако в будущем он станет только «плотнее».

«У нас уже достаточно высокий иммунитет, 2 млн из 10 это пятая часть, 20%", — приводит его слова газета «Известия». Онищенко пояснил, что 40−60% москвичей не знают, что уже переболели коронавирусом.

Он подчеркнул, что для создания коллективного иммунитета достаточно привить 50% населения.

Ранее Онищенко призвал граждан России воздержаться от отдыха за рубежом летом 2021 года для профилактики коронавируса COVID-19.