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Видео: лепнина с фасада дома упала на прохожего в Петербурге

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© pixabay.com

© pixabay.com

На Невском проспекте в Петербурге с фасада дома обрушился кусок лепнины и упал на прохожего.

В результате молодой человек примерно 27 лет получил травму головы и оказался в больнице.

Момент обрушения попал на видео.

На кадрах видно, что упавшая лепнина задела несколько человек, но больше всех досталось мужчине.

Как сообщили изданию «Подъём» в администрации Центрального района города, обрушение штукатурного слоя произошло на уровне пятого этажа на Невском, 106. Откололась часть вертикального оконного откоса.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностировали травму головы. Его жизнь вне опасности, однако мужчину все же госпитализировали в Мариинскую больницу для дополнительного обследования.

В настоящее время проводятся обследования фасада дома, место огорожено.

По информации Readovka, здание, с которого обвалилась лепнина — историческое. Этот дом, принадлежавший купцу Шлякову, был построен в 1874 году.

Ранее сообщалось, что в Кирове во время проведения детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса «Вересники». Только по очень счастливой случайности никто не пострадал.

Также ridus.ru писал о том, что в центре Москвы строительные леса упали на пешеходов. Четыре человека, проходивших по Лубянскому проезду, получили травмы разной степени тяжести.

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