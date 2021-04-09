Немецкий полковник осудил Прибалтику и Украину за героизацию фашизма

Полковник госбезопасности Народной армии ГДР Вольфанг Шредер осудил марши ветеранов легиона СС, которые проводятся каждый год в странах Прибалтики.

«Мы глубоко поддерживаем народы России и бывшего СССР. И крайне жестко осуждаем любые проявления фашизма, с которыми люди сталкиваются в бывших республиках Советского Союза. Речь идет как о странах Прибалтики, так и об Украине», — заявил Шредер в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей.

Председатель организации «Объединение восточных земель» из ГДР Иоахим Бонатс, в свою очередь, раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и немецкое правительство за отмену акции чествования жертв фашизма.



По словам Бонатса, акция была отменена без объяснения причин.

Мы хотели, чтобы в Бундестаге прошла как минимум минута памяти жертв фашистской Германии и геноцида против советских граждан, вызванного фашистской агрессией. К сожалению, акцию отменили. Вместо этого, к сожалению, все деньги немецких налогоплательщиков переводятся на Украину, где почитаются совершенно другие жертвы, — сказал Бонатс.

Тем временем представительство «Офицеров России» в Германии начало сбор добровольных пожертвований для тех, кто боролся с фашизмом и пострадал от него. В акции приняли участие более 1800 граждан Германии и россиян, проживающих в этой стране.

«Хотя наш сбор средств был очень успешным, для нас не был приоритетом сбор денег. И ни в коем случае мы не хотели этим сказать, что Россия не заботится о своих героях. Напротив, с самого начала мы ясно дали понять в своем призыве к пожертвованиям, что это прежде всего политическая акция на фоне растущей лжи, дезинформации и подстрекательств против России», — цитирует ОСН одного из кураторов акции, бывшего работника Министерства госбезопасности ГДР Райнера Руппа.