Россиянам разрешили оставаться в Черногории без визы 90 дней

С 1 апреля до 31 октября граждане России смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней.

Такое решение приняло в марте правительство Черногории.

Как сообщает МИД РФ, россиянам разрешается въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы.

Таким образом, в указанный период российским гражданам достаточно наличия действующего загранпаспорта.

При этом в министерстве напомнили, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз гражданами РФ, намеревающимися осуществлять в Черногории трудовую деятельность либо проходить обучение в учебных заведениях.

В ведомстве также предупредили, что с учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну.

Кроме того, стало известно, что жители Подгорицы вышли на улицы черногорской столицы в связи с намерением властей упростить процедуру получения гражданства страны.

По информации «Балканского обозревателя», местные жители выступили против гражданства для россиян. «Мы будем защищать Черногорию от врагов!» — скандировали протестующие.

Гражданство смогут получить около 15 тысяч иностранцев, среди которых, как считают оппозиционеры и общественные организации, будут не только россияне и сербы, но также граждане Боснии и Герцеговины.