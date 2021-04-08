Путин распорядился продлить эффективные механизмы поддержки семей
- 08 апреля 2021, 19:28
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин призвал оценить качественные изменения, которые произошли при выполнении посланий главы государства Федеральному Собранию за последние годы. По его мнению, необходимо «продлить действие эффективных механизмов» и «скорректировать менее эффективные».
«Если инициатива востребована, дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий страны, давайте подумаем о том, чтобы ее продлить, расширить ее применение, либо о том, как эту меру увеличить по масштабу, по охвату. А если эффект от предложенных решений ограничен, давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор», — заявил Путин в ходе совещания об итогах реализации посланий президента.
В качестве примера востребованной инициативы президент привел программу материнского капитала, который сейчас предоставляется уже на первого ребенка.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, с 15 апреля выдача сертификата на материнский капитал осуществляется в «беззаявительном порядке на основании сведений, полученных пенсионным фондом из информационных систем». На 1 апреля, проинформировала Голикова, эту меру поддержки получили 11,1 миллиона российских семей.
Меры, которые касаются поддержки семей с детьми, нужно обязательно продолжать, — поделилась в интервью ridus.ru председатель правления общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая. — Демография — это один из наших главных вопросов. Хочу отметить, что та поддержка, которая была оказана семьям с детьми в прошлом году, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, совершенно феноменальна. Поддержка предоставлялась предельно оперативно, без какой-либо бумажной волокиты. Данная практика, безусловно, должна быть востребована и в будущем. Стоит еще обратить внимание, что со временем меры поддержки становятся все более приближенными к конкретным жизненным ситуациям, к конкретным семьям, и я надеюсь, что это тренд грядущих лет.
Очередное послания президента РФ Федеральному Собранию состоится 21 апреля. Владимир Путин сказал, что уже работает над текстом документа вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, его заместителями, коллегами из министерств и администрации президента. Глава государства отметил, что в послании будут затронуты «стратегические ориентиры социально-экономического развития страны».
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