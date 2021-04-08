Подмосковных чиновников обязали предоставлять сведения о криптовалюте

Мособлдума приняла закон, согласно которому главы муниципалитетов, депутаты и председатели контрольно-счетных органов (КСО) должны будут предоставлять сведения об имеющейся у них криптовалюте.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, эти сведения касаются цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты.

Он также отметил, что учитываться будет не только криптовалюта, имеющаяся у самого чиновника, но и та, что принадлежит его жене и несовершеннолетним детям.

В пресс-службе Мособлдумы напомнили, что до сих пор данная категория граждан предоставляла сведения только о доходах и расходах.

По словам постоянного представителя губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александра Горбылева, законопроект был подготовлен в соответствии с указом президента РФ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона „О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“».

Ранее сообщалось, что, согласно подготовленному Минфином пакету поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, владельцы криптовалют должны будут отчитываться об операциях с ними перед налоговыми органами минимум два раза за три года. В противном случае их могут оштрафовать на сумму до двух миллионов рублей, а также приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на срок до трех лет. При этом отчитываться дважды за три года нужно в том случае, если общая сумма операций по криптовалюте составила более 45 миллионов рублей или если обладатель «крипты» предоставит ложные сведения.