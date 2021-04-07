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201517

Мединский обвинил Японию в фальсификации истории Второй мировой войны

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Японские учебные пособия изобилуют фальсифицированными данными об истории Второй мировой войны. В частности, в них содержится некорректная оценка подписанного 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете между СССР и Японией и его денонсации в августе 1945 года. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании научного круглого стола «К 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность».

Сейчас в японских учебниках пишут, что президент США Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в военных действиях в Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете, напал на Японию и вторгся в Манчжурию, — рассказал Мединский.

Еще в японских учебниках по географии и обществознанию прямо указано, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Японии, а Россия их занимает, добавил помощник президента.

Мединский обратил внимание, что исторические факты не позволяют также согласиться с утверждениями японской стороны о «неожиданном вступлении СССР в войну в августе 1945 года». По его словам, правительство Японии было в курсе Ялтинских соглашений и знало о намерении Советского Союза поддержать союзников по борьбе с гитлеровской Германией. Кроме того, Москва заранее предупредила Японию о грядущем вторжении, передает «Интерфакс».

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