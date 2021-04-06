Бутина прокомментировала исключение Марины Литвинович из ОНК Москвы

Совет Общественной палаты России исключил из Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитницу Марину Литвинович.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия и допускала распространение недостоверной информации, подрывающий доверие к институту. Кроме того, она якобы грубо нарушала кодекс этики членов ОНК.

«Были взвешены все стороны дела. С одной стороны, действительно, Марина Литвинович, является очень активным членом ОНК, с другой — все-таки мы посчитали, что с ее стороны, к сожалению, слишком много нарушений как регламента работы ОНК, так и кодекса этики было зафиксировано», — рассказал заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Член Общественной палаты Мария Бутина отметила, что ОНК — это коллективный орган, и нарушения, допущенные одним из его членов, бросает тень на весь коллектив.

Каждый из членов этого коллегиального органа должен действовать в рамках отведенного ему законом статуса. Если он выходит за пределы этих полномочий, он подставляет своих коллег. И они вправе призвать его к ответственности за это, — сказала Бутина.

Она напомнила, что член ОНК должен заниматься контролем соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях, а не искать «хайпа».

«Это тяжелая командная работа, не очень-то иногда благодарная. Она не приносит много публичных очков. Именно поэтому некоторые не выдерживают соблазна выйти за рамки определенных законом полномочий. Каким образом? Например, через вброс в информационное поле сведений, содержащую персональные медицинские данные заключенных, через разглашение тайны следствия или вмешательство в следственный процесс», — заключила Бутина.