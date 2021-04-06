«Яркий заголовок, не более»: эксперт раскритиковал доклад ТИР о сенаторах

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИР), который был внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов, подготовил доклад о лоббизме в Совете Федерации РФ.

Эксперты ТИР пришли к выводу, что две трети российских сенаторов продвигают интересы тех или иных групп, связанных с отраслями экономики и федеральными органами власти. При этом, говорится в докладе, в России отсутствует правовое регулирование лоббизма, что приводит к коррупционным рискам.

Согласно оценкам ТИР, большая часть сенаторов (36,5%) лоббируют интересы финансово-банковского сектора, сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической и строительной отраслей, лесного и рыбного хозяйства. 19,1% членов Совфеда заботятся о благополучии органов федеральной власти, а 15% — финансово-промышленных групп. Еще 34,7% сенаторов продвигали интересы регионов, от которых были делегированы в СФ, и лишь трое членов Совфеда (1,7%) — интересы общественно-политических групп, передает «Коммерсантъ».

Я считаю, у экспертов ТИР слишком формальный подход. Сенаторов относят к лоббистам, основываясь на их прошлом, когда они занимали какие-то должности в регионах, органах власти, на тех или иных предприятиях. Если, например, человек до работы в Совфеде занимался строительством, а сейчас вносит законопроект по теме строительства, то это, по мнению ТИР, является лоббизмом строительной отрасли. Очевидно, что сам подход весьма упрощенный, натянутый, — прокомментировал доклад руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Если следовать логике ТИР, то лоббистом у нас окажется каждый сенатор или депутат. Возможно, это делается ради какой-то медийной цели, ведь исследование производит впечатление сомнительного интеллектуального продукта, который сделан ради яркого заголовка, необходимого для манипуляции общественным сознанием, а не содержательного анализа», — заключил эксперт.

Ранее центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» был уличен в шантаже депутата Госдумы Натальи Поклонской.