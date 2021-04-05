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Зеленский призвал НАТО усилить свое присутствие в Донбассе

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент Украины Владимир Зеленский проинформировал его о ситуации в Донбассе.

Украинский лидер сообщил о наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей.

В связи с этим Зеленский призвал Великобританию вместе с другими странами НАТО усилить свое присутствие в регионе и расширить санкции в отношении России.

Отдельное внимание в беседе было уделено реализации договоренностей о развитии ВМФ Украины, которые были достигнуты в октябре 2020 года во время визита президента Украины в Великобританию.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что «получение Украиной плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины», сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном, находясь с официальным визитом в Катаре.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал военные приготовления президента Владимира Зеленского, предупредив украинцев, что страна близка к началу новых широкомасштабных боевых действий в Донбассе.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира», а ее перемещения, на которые указывают в Киеве, — это внутреннее дело РФ. «Российская армия передвигается по территории России, как и где считает нужным», — подчеркнул он.

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